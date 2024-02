Frosinone Milan, Capuano assicura: «Gli interventi come quello di Reijnders...»

Frosinone Milan, Capuano non ha dubbi: «Gli interventi come quello di Reijnders…». La sua analisi su Twitter

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, il giornalista Capuano è tornato sull’intervento di Reijnders in Frosinone–Milan nel tentativo di recuperare il pallone. La sua analisi.

CAPUANO – «Gli interventi in recupero pallone come quello di Reijnders sono una cosa di campo. Con grande uniformità, a meno che non riguardino il volto o siano step on foot, se l’arbitro fa proseguire il Var non interviene»