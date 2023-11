Frosinone, Ibrahimovic ha un desiderio: «Mi piacerebbe conoscere Zlatan»

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il giovane attaccante del Frosinone Arijon Ibrahimovic ha svelato un desiderio

«Per me è il mio cognome, quello della mia famiglia, che effetto può fare? Poi lo so che nel calcio Ibrahimovic è l’altro, ci giocavano tanto anche in Germania su questo. Ho già detto che Zlatan è stato uno dei miei modelli, come CR7. Ma non l’ho mai conosciuto. Mi piacerebbe tanto incontrarlo e stringergli la mano. Magari succede contro il Milan. Sempre se il mister mi fa giocare»