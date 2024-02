Frattesi: «Non mi sono pentito di aver scelto l’Inter». Poi punge il Milan e Theo Hernandez: le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Davide Frattesi ha rilasciato le seguenti parole, pungendo a distanza anche il Milan.

TITOLARE IN NAZIONALE E RISERVA NEL CLUB, SENSAZIONI – «Non pensavo mica di essere titolare subito. Sarebbe stato stupido anche solo pensarlo e poi il 100% dei centrocampisti di A qui non giocherebbe mai titolare. La panchina la vivo come una cosa normale, un’occasione di crescita, anche perché farlo in maniera diversa sarebbe controproducente. Non mi sono mai pentito di aver scelto l’Inter».

CON CHI MI PIACE FARE SCINTILLE IN CAMPO? – «Mi piacciono le battaglie fisiche con Theo Hernandez: è veloce, tosto, molto forte. È bello “darsele” con uno così e per fortuna le ultime volte ha sempre vinto la mia squadra…».

SE VINCO LA SECONDA STELLA … – «Ancora è lunga… Ma se succede, porto nonna

Stefania sul pullman. Farebbe divertire tutti e potrebbe evitare che mi lanci di sotto per la gioia».