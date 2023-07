Frattesi Milan, a breve nuovo incontro con Carnevali: cosa filtra

Frattesi Milan, a breve nuovo incontro con l’ad Carnevali: cosa filtra sul centrocampista in uscita dal Sassuolo

Il Milan non molla la presa per Davide Frattesi, centrocampista pronto a lasciare il Sassuolo e che fa gola a tutte le big del nostro campionato. I rossoneri sono pronti a tornare alla carica per il gioiellino neroverde.

Come riportato da Tuttosport oggi in edicola, all’inizio della prossima settimana il Diavolo incontrerà l’ad Carnevali. L’Inter è in vantaggio, ma il Milan vuole provarci finché ne avrà la possibilità.