Frattesi Milan, passo indietro dei rossoneri per il centrocampista del Sassuolo? Perché l’affare rischia di saltare

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Davide Frattesi, conteso da diverse società italiane tra cui il Milan. L’affare ora sarebbe un po’ più a rischio.

Come riportato da Calciomercato.com, i rossoneri non arriveranno ai 40 milioni di euro chiesti dal Sassuolo per il centrocampista, che piace molto ma a condizioni diverse.