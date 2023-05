Milan in Europa League? Ordine analizza lo scenario

Franco Ordine, giornalista, ha analizzato la prossima stagione del Milan in caso di qualificazione all’Europa League

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Franco Ordine ha analizzato così l’eventuale qualificazione del Milan alla prossima Europa League:

Il traguardo centrato della semifinale è stato vissuto come un successo e non come una sconfitta sanguinosa. Le critiche riguardano semmai “l’andamento lento in campionato e la resa del mercato, sia quello estivo che invernale, dai quali si è salvato una sola pedina, Thiaw costato tra l’altro pochissimo (8 milioni)”. Per questa ragione, in caso di Europa League, “il piano industriale per la prossima stagione, programmi e ruoli, saranno rimessi in discussione