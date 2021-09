Pierre Kalulu convocato dalla Francia Under 21 del commissario tecnico Sylvaine Ripoll per le gare con Ucraina e Serbia

Pierre Kalulu convocato nella Nazionale francese Under 21 per le gare con Ucraina e Serbia. Si tratta della terza convocazione per lui, oltre che la partecipazione alle ultime Olimpiadi.

Insieme al terzino del Milan c’è Janis Antiste, attaccante dello Spezia, alla sua prima chiamata.