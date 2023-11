Doppietta Giroud: il francese protagonista nel 14-0 a Gibilterra – VIDEO

Doppietta Giroud, l’attaccante del Milan grande protagonista del successo per 14-0 della Francia su Gibilterra

Olivier Giroud, attaccante del Milan, è stato grande protagonista nella vittoria per 14-0 della Francia su Gibilterra con una doppietta, una rete delle quali segnata anche in rovesciata. I transalpini si sono così qualificato per l’Europeo 2024: