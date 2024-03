Francia-Germania 0-2: sconfitta netta per gli uomini di Deschamps. Giroud e Theo Hernandez in campo nella ripresa

Brutta sconfitta per la Francia di Didier Deschamps che perde l’amichevole giocata questa sera contro la Germania con un secco 0-2. In gol per i tedeschi Wirtz dopo pochissimi secondi e Havertz nella ripresa.

Per quanto riguarda i calciatori del Milan, Theo Hernandez e Giroud sono entrati nella ripresa giocando mezzora a testa. Tutta la partita in panchina per Maignan, preservato dopo il piccolo problema muscolare rimediato contro il Verona prima della sosta.