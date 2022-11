Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps parla così della mancata convocazione di Mike Maignan al Mondiale

Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps parla così della mancata convocazione di Mike Maignan al Mondiale in Qatar. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

«Ovviamente, se non è in lista è perché non è possibile che sia operativo. I giocatori arrivano a Clairefontaine lunedì a mezzogiorno e non abbiamo tre settimane di preparazione.»