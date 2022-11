Francia Danimarca, pagelle di Giroud: «Si sacrifica, ma davanti?»

Olivier Giroud è stato protagonista nella vittoria della Francia contro la Danimarca nella seconda gara dei mondiali. Ecco le sue pagelle

Olivier Giroud è sceso in campo con la Francia nel secondo match dei Mondiali in Qatar contro la Danimarca. La gara è terminata 2-1 per i transalpini, con l’attaccante del Milan che è rimasto un po’ in ombra. Ecco le sue pagelle secondo i quotidiani sportivi.

Gazzetta dello Sport – 5,5: «Mbappè a volte non difende e Olivier si sacrifica. Ma davanti? Una volta non coglie l’attimo, nelle altre… coi danesi di testa è dura»

Corriere dello Sport – 5

Il Messaggero – 6