Foschi: «Il Milan è la sorpresa, ma non so se durerà fino alla fine»

Intervenuto alla Radio Sportiva, Rino Foschi ha parlato del mercato del Milan. Ecco le su parole in merito:

«ll Milan quest’anno è stata una sorpresa per tutti, ha dei giovani interessanti ma ha avuto i risultati nell’immediato: non so se durerà fino alla fine ma ha un ottimo allenatore, tutti stanno facendo bene e anche il mercato ha portato giocatori importanti come Mandzukic, che è una garanzia».