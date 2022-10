Foscale a sorpresa: «Io cederei Leao»

Luigi Foscale, A.D Player Accademy, è intervenuto a Piazza Affari su TMW Radio ha detto la sua su Leao e non solo

Dinamo Zagabria-Milan partita chiave per i rossoneri?

«Questa partita vale molto sia sotto l’aspetto economico che tecnico. Queste sono le partite che aiutano il club e i giocatori per crescere»

Il Milan deve passare e arriverà preparato per questa partita?

«La Dinamo sta preparando una partita basata sull’uno contro uno e sarà molto aggressiva. La mia attenzione domani sarà sul portiere dei croati, un uomo mercato»

La Juve è quasi fuori dalla Champions, che pensa del campionato dei bianconeri?

«La Juventus è in un momento difficile, per la Champions serve un miracolo, ma in campionato per risalire bastano poche partite»

Quanto è importante Pioli per il Milan?

«Pioli è riuscito a creare un gruppo coeso. Ma non dimentichiamoci dell’importanza di Maldini e dei giocatori. Domani potrebbero esserci dei cambi per mettere in difficoltà gli avversari»

Il Milan si giocherà molto nelle prossime settimane.

«Nel Milan serve del turnover perché ci saranno tante partite e Origi credo sia uno dei giocatori determinanti: ha il senso del gol, vede la porta e questo non è poco. È un giocatore che potrà fare molto bene»

Della situazione di Leao cosa pensa?

«Leao se avesse voluto rinnovare avrebbe già firmato. Io cercherei di rinnovare per poi venderlo»

Di De Katelaere che cosa pensa?

«È un giocatore giovane che sente il peso della maglia. Non dimentichiamo che anche Tonali il primo anno ha avuto qualche problema: sono giocatori giovani e bisogna avere pazienza»

Diaz domani partirà dalla panchina.

«Brahim è un giocatore importante ha un baricentro basso, è molto scattante e in continua crescita. Pioli crede in lui. La partita di domani forse non è la partita ideale ed è giusto che parta dalla panchina»