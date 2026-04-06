Formazioni ufficiali Napoli Milan: le scelte definitive di Conte e Allegri

Formazioni ufficiali Napoli Milan, sono state appena comunicate le decisioni dei due allenatori per la sfida del Maradona

A pochi minuti dal fischio d’inizio delle 20:45, sono state diramate le formazioni ufficiali del big match tra Napoli e Milan, sfida cruciale per la 31ª giornata di Serie A. Come ampiamente anticipato nelle ultime ore, Antonio Conte deve rinunciare a Rasmus Hojlund, fermato da una sindrome influenzale. Al suo posto, il tecnico azzurro lancia dal primo minuto l’ex Verona Giovane come terminale offensivo del 3-4-2-1, supportato dalla qualità di Kevin De Bruyne e dagli inserimenti di McTominay. In difesa, davanti a Milinkovic-Savic, confermato il terzetto composto da Juan Jesus, Buongiorno e Olivera.

Dall’altra parte, il Milan di Massimiliano Allegri risponde con un solido 3-5-2 che punta a dominare il centrocampo. La notizia principale riguarda l’esclusione iniziale di stelle come Leao e Pulisic, che partiranno dalla panchina insieme a Gimenez. Allegri si affida all’esperienza di Luka Modric in cabina di regia, affiancato dai muscoli di Fofana e Rabiot. In attacco, spazio alla coppia pesante formata da Niclas Fullkrug e Christopher Nkunku, con l’obiettivo di sfruttare la fisicità contro la retroguardia partenopea. Difesa a tre confermata con Tomori, De Winter e il marcatore “pronosticato” Pavlovic.

Formazioni ufficiali Napoli Milan: fischio d’inizio alle 20:45

Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica (Milan 63, Napoli 62). Una vittoria dei padroni di casa significherebbe il sorpasso immediato, mentre i rossoneri cercano l’allungo per blindare la piazza d’onore alle spalle dell’Inter. Ecco gli schieramenti completi che scenderanno in campo al “Diego Armando Maradona”:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disp.: Meret, Contini, Mazzocchi, Beukema Gilmour, Elmas, Politano, Alisson. All. Antonio Conte

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. A disp.: Torriani, Terracciano, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic, Gimenez. All. Massimiliano Allegri

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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