Formazioni ufficiali Milan Sassuolo: le scelte di Pioli e Dionisi

Sono state rese note le formazioni ufficiali con le quali scenderanno in campo oggi Milan e Sassuolo per il match di Serie A

Stefano Pioli ed Alessio Dionisi hanno diramato le formazioni ufficiali di Milan Sassuolo, match valido per il diciottesimo turno di campionato. Ecco le scelte fatte dai due tecniche per la partita che prenderà il via alle 18:00 a San Siro.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disposizione: Mirante, Nava, Bartesaghi, Jimenez, Nsiala, Simic, Krunic, Adli, Zeroli, Chaka Traore, Romero, Chukwueze, Jovic. Allenatore: Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Ferrari, Erlic, Pedersen; Matheus Henrique, Thorstved; Berardi, Bajrami, Laurentie; Pinamonti. A disposizione:Pegolo, Cragno, Missori, Mulattieri, Ceide, Alvarez, Castillejo, Viti, Volpato, Lipani, Tressoldi. Allenatore: Dionisi.