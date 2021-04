Formazioni ufficiali Milan Sassuolo: Calabria e Dalot terzini, c’è Meite

Formazioni ufficiali Milan Sassuolo: le scelte di Pioli e De Zerbi per il match valido per la trentaduesima giornata di Serie A

Formazioni ufficiali Milan Sassuolo: mister Pioli deve fare i conti con le pesanti assenze, per infortunio, di Theo Hernandez, Bennacer e Ibrahimovic. In difesa torna Calabria titolare, mentre sulla fascia sinistra c’è Dalot. Confermati Kjaer e Tomori come coppia di centrali. In mediana, al fianco di Kessie, gioca Meite dal primo minuto. Davanti invece spazio ancora a Leao come prima punta: il portoghese verrà assistito da Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjær, Tomori, Dalot; Meïte, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Leão. A disposizione: Jungdal, Tătăruşanu; Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić, Tonali; Mandžukić. All.: Pioli.