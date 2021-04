Milan-Sassuolo: Diogo Dalot contro la formazione neroverde si gioca una bella fetta del proprio futuro in maglia rossonera

Tra poche ore il Milan scenderà in campo contro il Sassuolo nel match valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Stefano Pioli deve fare a meno di Theo Hernandez, out per infortunio, al suo posto giocherà Diogo Dalot.

Il portoghese avrebbe un’enorme chance per dimostrare di essere un giocatore su cui puntare anche nella prossima stagione. Il suo futuro passa dal match di questa sera.