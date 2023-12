Formazioni ufficiali Milan Napoli Femminile: le scelte di Corti

Sono state rese note le formazioni ufficiali con le quali scenderanno in campo Milan e Napoli Femminile: le scelte dei due tecnici

Milan e Napoli Femminile scenderanno in campo alle 12:30 di oggi per il match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A Femminile: queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

MILAN (4-2-3-1): Babb, Thrige, Swaby, Piga, Bergamaschi; Grimshaw, Rubio Avila; Laurent, Asllani, Dompig; Staskova.

NAPOLI (4-3-2-1): Bacic; Bertucci, Pettenuzzo, Di Bari, Kobayashi; Mauri, Gallazzi, Giacobbo; Chimielinski; Del Estal; Lazaro