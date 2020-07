Formazioni ufficiali Milan Juventus: Ibra, Paquetà e Rebic titolari

Formazioni ufficiali Milan Juventus: ecco le scelte di Stefano Pioli e Maurizio Sarri per questo big match di campionato

Formazioni ufficiali Milan Juventus: Stefano Pioli si affida alla spina dorsale che ha battuto la Lazio tre giorni fa. Gli unici cambi riguardano Ante Rebic, che sostituisce un Calhanoglu con ancora qualche acciacco fisico e Lucas Paquetà, che torna titolare. Completa il trio di trequartisti Saelemaekers. In difesa Kjaer al fianco di Romagnoli, mentre Theo Hernandez e Conti agiranno sulle fasce. Kessie e Bennacer in mediana. Faro in attacco Zlatan Ibrahimovic.