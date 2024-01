Formazioni ufficiali Milan Atalanta: le scelte di Pioli e Gasperini in Coppa Italia

Formazioni ufficiali Milan Atalanta: le scelte di Pioli e Gasperini per il match valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Milan Atalanta con le quali stanno per scendere le due squadre, che si affronteranno stasera a San Siro per un match valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia. Queste le scelte di Pioli e di Gasperini.

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Gabbia, Theo, Jimenez, Musah, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Jovic, Leao.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere.