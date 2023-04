Formazioni ufficiali Lecce Napoli: Spalletti pensa al Milan

Le formazioni ufficiali del match tra Lecce e Napoli. Diversi cambi per gli azzurri in vista del match di Champions con il Milan

Le formazioni ufficiali del match tra Lecce e Napoli. Diversi cambi per gli azzurri in vista del match di Champions League contro il Milan. Spalletti lancia Raspadori in attacco con Lozano e Kvaratskhelia. Elmas sostituisce Zielinski a centrocampo. Nel Lecce out il rossonero Colombo.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Oudin, Ceesay, Di Francesco.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.