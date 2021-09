Formazioni ufficiali Italia Lussemburgo Under 21: la decisione su Tonali

Formazioni ufficiali Italia Lussemburgo Under 21: ecco le scelte di mister Nicolato per la gara di oggi. La decisione su Sandro Tonali

Questo pomeriggio andra in onda la gara tra Italia e Lussemburgo Under 21, valida per la qualificazione agli Europei: ecco le formazioni ufficiali del match e la decisione di mister Nicolato su Sandro Tonali, centrocampista del Milan. Tra i titolari spuntano anche i nomi dei due ex rossoneri Colombo e Bellanova.

Italia (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Carboni, Pirola, Udogie; Ricci, Tonali, Rovella; Colombo, Piccoli, Cancellieri.

Lussemburgo (4-4-2): Fox; Bearnardy, Olesen, D’Anzico, Schmit; Latic, Medina, Ikene, Osmanovic; Curci, Bernard.