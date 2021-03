Formazioni ufficiali Bulgaria Italia: Donnarumma dal primo minuto

Le formazioni ufficiali di Bulgaria Italia match valido per la 2ª giornata del campionato del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022: le scelte degli allenatori

Ecco gli schieramenti ufficiali di Bulgaria-Italia, match valido per la 2ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022. Un solo rossonero nella formazione titolare: stiamo parlando di Gigio Donnarumma.

BULGARIA () – Iliev, Dimov, Antov, Bozhikov, Cicnho, Chochev, kostadinov, Vitanov, Tsvetanov, Delev, Galabinov

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Spinazzola, Acerbi, Bonucci, Florenzi; Verratti, Sensi, Barella; Insigne, Belotti, Chiesa. Allenatore: Mancini.