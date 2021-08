Formazione Milan: Giroud oggi la prova del 9 contro il Cagliari

Questa sera il Milan affronterà il Cagliari nel match valido per la prima giornata di Serie A. Grande chance per Olivier Giroud di…

Giroud, San Siro ti guarda. Il centravanti francese deve sfatare un tabù e decollare con il Milan. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Durante la sosta per lui solo Milanello, l’ex Chelsea non sarà in Nazionale: affinerà l’intesa anche con Ibrahimovic. Stasera per lui comincia un’altra storia: a 34 anni, 11 mesi e una manciata di giorni scopre San Siro e il Milan.