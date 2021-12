Fontana: «Ibrahimovic campione nella vita. Ecco cosa farà»

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha parlato all’evento del libro di Ibrahimovic alla Triennale. Ecco le sue parole

«Le copie verranno donate agli istituti medici lombardi come regalo per i bambini. È un gesto bellissimo, Ibrahimovic è un campione nella vita oltre che nello sport. Alla regione Lombardia ha dimostrato grande disponibilità anche durante la pandemia con lo spot in cui invitava tutti a mettere la mascherina»