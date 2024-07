Fonseca Milan, il tecnico alza l’ASTICELLA: «Dobbiamo avere l’ambizione per VINCERE, voglio un’identità forte. Così sarà il mio gioco»

Il nuovo tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha parlato del suo ruolo da allenatore e degli obiettivi che avrà in rossonero

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Paulo Fonseca alza l’asticella dei suoi obiettivi una volta sedutosi sulla panchina del Milan e si sofferma sul suo ruolo di allenatore.

ESSERE ALLENATORE – «Penso che nella vita se vogliamo vincere dobbiamo rischiare. Per rischiare dobbiamo avere coraggio di essere diverso. Penso che noi allenatori abbiamo un obbligo verso chi segue il calcio: non dobbiamo solo vincere ma dobbiamo anche avere una forma che appassiona i tifosi, deve essere uno spettacolo. Per fare avere questo bisogna avere coraggio e vivere il calcio a livello passionale. È fondamentale creare un’identità forte nella squadra, è questo che voglio fare. Voglio un’identità fortissima che deve dare qualità al nostro gioco e anche avere l’ambizione per vincere».

