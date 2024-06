Fonseca Milan, alla SCOPERTA di Paulo Ferreira: TUTTO sul match analyst del portoghese

Fonseca Milan, alla SCOPERTA di Paulo Ferreira: TUTTO quello che c’è da sapere sul match analyst del tecnico portoghese

L’8 luglio inizierà ufficialmente l’avventura al Milan di Paulo Fonseca, il quale comincerà a preparare la prossima stagione con i suoi calciatori e, soprattutto, col suo staff. Tra di essi ci sarà Paulo Ferreira: la leggenda del Porto campione d’Europa nel 2003, è stato il primo collaboratore di Mourinho al Chelsea. In rossonero sarà il match analyst.

Tuttosport parla di lui come: «Un innesto da non sottovalutare, sia per il lavoro di analisi sia per la sua esperienza da giocatore che potrà tornare sicuramente utile a Fonseca». Il resto dello staff del tecnico rossonero sarà composto da Tiago Leal, che dà un supporto fondamentale sulla parte tattica, e Paulo Mourao, preparatore atletico ex Vitoria Guimaraes, Benfica, Al Nassr e Spartak Mosca.