Fonseca Milan, il portoghese GUIDA la rivoluzione! Principi chiari, ecco COSA chiede alla squadra

Fonseca-Milan, il portoghese guida la rivoluzione a Milanello: principi e richieste chiare alla squadra. Tutti i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i primi 10 giorni di lavoro di Paulo Fonseca alla guida del Milan hanno già modificato gran parte dei principi di gioco professati da Stefano Pioli fino allo scorso anno oltre ad una rivoluzione del comparto fisioterapico con l’inserimento di tre nuovi elementi che hanno portato il conto dei componenti dello staff a dieci.

L’ex tecnico della Roma ha lavorato sia sulla difesa bassa che su quella alta, in particolare sulle marcature preventive. Il Milan sarà aggressivo e ciò passerà anche dalla postura in fase di non possesso. Quando il pallone sarà tra i piedi rossoneri, invece, la parola d’ordine sarà gestione del pallone: fitta e veloce come dimostrano i tanti esercizi a uno o due tocchi.