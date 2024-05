Fonseca Milan, Pellegatti FRENA: «Lo danno tutti per scontato, ma io aspetto questa cosa»

Il noto giornalista Carlo Pellegatti si esprime sul nuovo allenatore del Milan, che secondo lui potrebbe non essere Fonseca

Il nome più caldo per panchina del Milan è quello di Paulo Fonseca: nelle ultime settimane il tecnico del Lille ha preso sempre più quota, sbaragliando via via tutte le altre alternative, di cui si è parlato sempre meno. Carlo Pellegatti si riserva il beneficio del dubbio sull’effettiva fumata bianca nella trattativa tra i rossoneri e l’ex Roma. Queste le sue dichiarazioni nel suo ultimo video sul proprio canale YouTube.

PAROLE – «Se dovesse arrivare Fonseca… Io sarò sicuro del suo arrivo quando arriverà il comunicato ufficiale del Milan. Fino ad allora sono cauto. Lo danno tutti per scontato, ma io aspetto lo stesso il comunicato, per eccesso di prudenza».