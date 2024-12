Fonseca Milan, le parole sui problemi: «Si parlava delle stesse cose lo scorso anno». Le dichiarazioni del tecnico rossonero

Fonseca, nella conferenza stampa del match del Milan contro il Genoa, ha rilasciato alcune parole sui problemi della squadra.

LE PAROLE – «Io sono ritornato indietro al tempo in cui non ero qui. Le ultime 10 partite dello scorso anno ho guardato quello di cui si parlava ed era lo stesso, non è cambiato. Non possono dire che è solo questa stagione, io ho sentito quello che le persone qui parlavano dell’atteggiamento della squadra» .