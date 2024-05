Fonseca Milan: sempre più vicino ai rossoneri, quando può arrivare l’UFFICIALITA’

Fonseca è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Milan. Ecco quando può arrivare l’ufficialità

Il post Pioli al Milan potrebbe e dovrebbe essere Fonseca. L’ex Roma non dovrebbe rinnovare il contratto con il Lille per ereditare la guida della panchina rossonera.

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando l’accordo ad un passo per un contratto fino al 2026 per l’ allenatore. L’ufficialità potrebbe arrivare entro fine maggio. Dopo l’ufficialità dell’addio di Pioli oggi è iniziato il count down per il sostituto.