Fonseca Milan (Sky), è LUI il favorito per il dopo Pioli: risponde ai requisiti della dirigenza DETTAGLI

Fonseca Milan (Sky), è LUI il favorito per il dopo Pioli: risponde ai requisiti della dirigenza. I DETTAGLI sul nuovo allenatore

Per il nuovo allenatore del Milan è tornato in pole il nome di Fonseca. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex Roma risponde perfettamente a quelli che sono i requisiti del club rossonero per quello che potrebbe essere il dopo Pioli.

Il Milan però controlla anche altre piste come quella di Conceicao e di Gallardo ma in questo momento è l’attuale allenatore del Lille, che dirà addio a fine stagione, in pole.