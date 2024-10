Fonseca Milan, Leonardo sentenzia: «Passato troppo poco tempo per stabilire se sia adatto o meno». Poi glissa su Ibrahimovic

Fonseca Milan, Leonardo, ex dirigente rossonero, ha parlato del tecnico portoghese e non solo: le dichiarazioni

Intervistato da TMW, Leonardo, ex Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Il campionato italiano è così difficile e aperto. L’Inter è la campione in carica e quello conta, perchè c’è una sequenza da tanti anni con lo stesso allenatore, gli stessi giocatori e lo stesso progetto: questo dà stabilità. Il Napoli sta dimostrando che è in crescita e Conte dà una spinta importante, è un motivatore. Il Milan lo vedo un po’ più in difficoltà, sta cercando una nuova identità con qualche problema e forse a oggi per vincere è più distante. Penso che Morata sia già un leader, sta già dimostrando anche se è arrivato da poco: ma conosce l’Italia, arriva da un Europeo vinto come capitano… Sicuramente ha la forza di essere leader e lo sta già dimostrando. Chi sono io per dire se Fonseca è l’uomo giusto? Ha appena cominciato, penso che tutti gli allenatori hanno bisogno di tempo: a oggi non si può dire se sia l’uomo giusto dopo tre mesi di lavoro. Tornare al Milan? Guarda, sto bene a casa e non ho tanta intenzione di tornare nel calcio così come ero prima. Come allenatore è fuori discussione ma anche come direttore sportivo: dopo aver finito con il Psg ho deciso che avrei preso un’altra strada che sicuramente sarà nel calcio, perché è la mia vita, ma in una modalità diversa. Ibra da dirigente che impressioni mi fa? Bella domanda (ride, ndr), diciamo che non rispondo».