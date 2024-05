Fonseca Milan, iniziato il conto alla rovescia: per il portoghese è già pronto questo contratto. I DETTAGLI

Fonseca Milan, iniziato il conto alla rovescia: per il tecnico portoghese è già pronto questo contratto. I DETTAGLI

È già iniziato il conto alla rovescia che porterà Paulo Fonseca a firmare il suo contratto con il Milan. Il tecnico portoghese, che ha rifiutato diverse proposte tra cui il rinnovo con il Lille, è pronto a legarsi ai rossoneri.

Per lui come ricordato dal Corriere dello Sport questa mattina è già pronto un contratto di due anni più un’opzione sul terzo a circa 3,5 milioni di euro a stagione (qualcosa in meno di quello incassato da Pioli).