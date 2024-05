Fonseca Milan verso il traguardo: mancano questi DUE PASSAGGI per la fumata bianca. Le ultime sul portoghese

Ormai non sembrano esserci più dubbi: il Milan ha scelto Fonseca come sostituto di Pioli e il tecnico portoghese ha sempre messo in cima i rossoneri. Tuttomercatoweb ha fatto il punto sull’operazione che porterà il portoghese sulla panchina del Diavolo.

Per la fumata bianca mancano due passaggi: Fonseca deve affinare la sua intesa con il Milan e ringraziare definitivamente e dire di no all’Olympique Marsiglia e al rinnovo con il Lille.