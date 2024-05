Fonseca Milan, Borghi dubbioso: «Una scelta di gioco, anche se non so quanto la piazza possa...»

Il giornalista Stefano Borghi ha voluto dire la sua sulla scelta del Milan di puntare su Paulo Fonseca come allenatore

Intervenuto dagli studi di Dazn, Stefano Borghi si è espresso così sulla scelta del Milan di puntare su Paulo Fonseca come allenatore a partire dalla prossima stagione.

PAROLE – «Che scelta sarebbe Fonseca per il Milan? Sarebbe una scelta di gioco, una scelta in qualche modo in continuità con l’idea che è stata presentata insomma, col programma, con quello che si vuol fare: valorizzazione dei giovani, giocare in un certo modo. In queste settimane si è parlato tanto di scelte che potessero scaldare la piazza, non so quanto questa scelta possa farlo».