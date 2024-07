Fonseca Milan, Bianchin analizza: «Ecco che tipo di allenatore è, le DIFFERENZE rispetto a Pioli e sul ruolo di questo rossonero… »

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Bianchin in esclusiva a MilanNews24 ha parlato così di Fonseca, il paragone con Pioli

FONSECA «Io credo che vedremo un Milan molto diverso. Pioli cercava di sfruttare le caratteristiche di questa rosa giocando uomo su uomo, tutto campo. Il suo Milan negli ultimi anni è stato una squadra di transizioni, che recuperava palla e ripartiva verticale.

Fonseca è un allenatore molto offensivo e ama molto di più il possesso. Il Lille era secondo per possesso palla nella zona centrale del campo con i centrocampisti che palleggiano maggiormente per gestire la partita. Mi aspetto, quindi, una differenza per quello che verrà chiesto, ad esempio, a Loftus-Cheek che non sarà più solamente un giocatore da attacco area».

