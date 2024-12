Fonseca Milan, attacco durissimo: «Potrebbe non mangiare il panettone». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il futuro di Paulo Fonseca al Milan, come scrive La Repubblica – è tutt’ora ancora in bilico. Il quotidiano, infatti, ha spiegato che l’allenatore potrebbe addirittura non arrivare a Natale e che, quello con i rossoneri, è un matrimonio senza passione e senza futuro.

La squadra, venerdì sera, sarà impegnata nella delicatissima sfida di campionato contro l’Hellas Verona. Tanto, dunque, potrebbe dipendere dall’esito di questa partita.