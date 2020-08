Attraverso un post sui social, il club rossonero ha ribadito quanto fatto da Fondazione Milan nel corso dell’ultima stagione di attività

18 progetti destinati a 2.914 ragazzi, 4 iniziative dedicate all’Emergenza Covid, più di 78.000 euro raccolti grazie alle aste benefiche: si è conclusa la stagione delle attività di Fondazione Milan, sempre al fianco di chi è in difficoltà. Ecco il comunicato della fondazione rossonera:

“Cari amici e sostenitori, per tutti, anche per Fondazione Milan e i suoi progetti, il 2019-2020, è stata una stagione toccata dall’emergenza Covid. Grazie allo sforzo di tutti, stiamo cercando di superare questa difficoltà che tocca non solo l’Italia, tra le prime nazioni a dover pagare un tributo di contagi e, purtroppo, decessi, ma la pandemia continua a mietere vittime in tutto il mondo. Ci auguriamo che questo male possa essere presto debellato e che si possa tornare alla normalità quanto prima. Quest’anno abbiamo incontrato 2.914 ragazzi, attraverso 18 progetti che abbiamo realizzato nell’ambito dei programmi Sport for All, Sport for Change e Fondazione Milan in the Community. Inoltre, ci siamo spesi per i 4 progetti di emergenza a contrasto del Covid: uno di tipo sanitario, per sostenere chi interveniva in prima linea e altri tre progetti, per sostenere l’emergenza economica ed alimentare venutasi a creare a seguito del lockdown”.