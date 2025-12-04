Fofana Milan, allarme rosso a Milanello: stop muscolare. Le condizioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Una notizia inattesa e poco gradita ha scosso l’ambiente milanista alla vigilia dell’importante sfida di Coppa Italiacontro la Lazio. Il Milan deve fare i conti con un infortunio che colpisce il cuore della sua mediana: Youssouf Fofana, l’inamovibile e potente centrocampista francese, si è fermato ai box.

Come riporta il Corriere della Sera stamattina, l’ex Monaco ha accusato un problema muscolare all’adduttore, un guaio che lo costringerà a saltare i prossimi due impegni cruciali dei rossoneri.

Fofana Salta Lazio e Torino: Allegri Costretto a Rivoluzionare

L’infortunio di Fofana rappresenta una grave tegola per il Diavolo e per il tecnico Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore livornese che lo aveva promosso a perno del centrocampo. Il mediano sarà assente sia per l’ottavo di Coppa Italia di stasera contro la Lazio di Sarri, sia per il successivo, difficile impegno di campionato, in programma lunedì in trasferta contro il Torino.

L’assenza del dinamico centrocampista costringe Allegri a ridefinire la linea mediana, un settore vitale per gli equilibri tattici. Questo imprevisto alza l’asticella delle sfide che attendono l’allenatore e il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente albanese che dovrà monitorare da vicino l’evolversi della situazione in vista del prossimo mercato.

🎙️ La Parola ad Allegri: il Punto Sugli Infortunati

A fare il punto sulla situazione infermeria ci ha pensato lo stesso Max Allegri ai microfoni di SportMediaset, offrendo un quadro dettagliato dei recuperi e delle assenze. Le sue parole sottolineano quanto la profondità della rosa sia fondamentale in questa fase cruciale della stagione.

“Pulisic è a disposizione, Fofana no e speriamo di averlo col Sassuolo,” ha dichiarato il mister rossonero, svelando implicitamente i tempi di recupero sperati per il francese. Alle assenze si aggiungono anche i nomi di altri giocatori chiave: “Athekame no, Gimenez anche, e sta lavorando per il rientro,” ha aggiunto Allegri, evidenziando l’emergenza in più reparti.

Il tecnico milanista ha poi ribadito un concetto a lui caro: “Ho bisogno di tutti i giocatori ed è importante che tutti siano a disposizione. Più andiamo avanti, più sono importanti le sostituzioni.” Questo mantra di Allegri sottolinea l’importanza dei cambi a gara in corso, specialmente ora che il centrocampo rossonero è chiamato a stringere i denti senza il suo titolare inamovibile. La speranza è di rivedere presto il forte centrocampista in campo per le decisive sfide future.

