Fofana Milan, colpo a centrocampo dietro l’angolo! Furlani STACCA l’assegno e lo porta a Milano

Fofana-Milan, i rossoneri pianificano l’arrivo del centrocampista del Monaco: trattativa serrata, i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha individuato in Fofana del Monaco il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo della prossima stagione.

Fofana è stato scelto per le sue grandi qualità difensive in fase di intercetto: la scadenza del 2025 mette all’angolo il Monaco che parte da una valutazione di 25 milioni di euro. I monegaschi sanno però che dovranno inevitabilmente abbassare le pretese per non rischiare di perderlo a zero: il Milan punta a chiudere intorno ai 18 milioni, bonus inclusi.