Fofana a DAZN: «Possiamo soffrire, abbiamo mostrato un’altra faccia del Milan. Sono orgoglio di indossare questa maglia»

Fofana ha concesso un’intervista ai microfoni di DAZN dopo l’1-0 del Milan contro l’Udinese. Queste le dichiarazioni del centrocampista.

VITTORIA SOFFERTA – «È stata una grande vittoria, abbiamo mostrato un’altra faccia del Milan. Non era facile dopo l’espulsione ma abbiamo resistito e dimostrato che possiamo soffrire insieme e andare avanti».

AMBIENTAMENTO AL MILAN – «Da quando sono arrivato i ragazzi mi hanno accolto bene. Giorno dopo giorno mi sento più sicuro, facendo le cose sempre meglio. Stasera era difficile, ho aiutato Pulisic a centrocampo perché si trovava in una posizione in cui non è abituato a giocare».

LA MAGLIA ROSSONERA – «La maglia è pesante da indossare, ma è il mio lavoro. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra. Se continuiamo così sarò ancor più orgoglioso»