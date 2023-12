Florenzi torna a fornire un assist: non accadeva dal 2019. Il dato

In Atalanta Milan, Alessandro Florenzi è tornato a fornire un assist in occasione del gol di Giroud: non accadeva dal 2019 in Serie A

Serata amara quella vissuta dal Milan nell’ultimo match di campionato perso contro l’Atalanta per 3 a 2: una delle note più liete arriva però da Alessandro Florenzi. Il terzino rossonero ha fornito l’assist per il gol del momentaneo 1 ad 1 realizzato da Olivier Giroud su calcio d’angolo.

Come riferito dai dati Opta, il calciatore torna all’assist: l’ultimo in Serie A lo aveva fornito addirittura nel dicembre del 2019. La partita in questione fu un match della Roma contro la SPAL.