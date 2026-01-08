Florenzi striglia Leao: «Per me è fortissimo, però spero capisca presto questa cosa perché non si può più aspettare. Oggi ci sono tante distrazioni»

Florenzi striglia Leao: le parole dell’ex giocatore del Milan in riferimento all’attaccante portoghese al BSMT podcast di Gianluca Gazzoli

Alessandro Florenzi, ex terzino del Milan, è stato ospite dell’ultima puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, dove ha parlato della sua esperienza rossonera, concentrandosi in particolare su Rafael Leao. L’attaccante portoghese, arrivato giovane al Milan, è diventato uno dei protagonisti indiscussi della squadra, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria dello scudetto.

Florenzi ha sottolineato le qualità tecniche e fisiche di Leao, definendolo un giocatore “fortissimo”, ma ha anche messo in evidenza la necessità che il portoghese comprenda pienamente il suo potenziale. Secondo l’ex terzino rossonero, non è più il momento di aspettare, ma di vedere il giocatore finalmente prendere consapevolezza di ciò che può offrire al Milan e al calcio in generale.

LE PAROLE DI FLORENZI SU LEAO – «Per me è fortissimo però siamo sempre li a dire che è lui che lo deve capire. Spero che lo capisca presto o che l’abbia capito perchè non si può più dire che si deve aspettare. Quindi diventa complicato. Quello che ho visto fare a lui l’ho visto fare a grandi personaggi in grandi squadre. Oggi ci sono tante distrazioni fuori dal campo, ma ormai fanno parte di noi. A me ad esempio non aiutava il cellulare prima della partita perchè non riuscivo subito a entrare in partita, ma ognuno è diverso. Poi c’è sempre il discorso del dono.»

Florenzi ha poi evidenziato che, pur essendo consapevole delle numerose distrazioni che oggi fanno parte della vita quotidiana dei giocatori, è fondamentale che Leao trovi un equilibrio e una consapevolezza che gli permettano di esprimere il suo talento al massimo. Il Milan ha bisogno di un Leao maturo e costante, che possa essere sempre decisivo come lo è stato durante la conquista dello scudetto.

