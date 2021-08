Florenzi: «Ruolo? Cambia poco, per me è importante aiutare il club»

Alessandro Florenzi parla in conferenza stampa. Le sue parole sul ruolo che avrà in campo con Stefano Pioli

Alessandro Florenzi è uno dei calciatori più conosciuti per la sua duttilità in campo. Una caratteristica importante per Stefano Pioli. Il giocatore ha parlato così in conferenza stampa del suo ruolo in campo.

«Non abbiamo parlato del ruolo preciso. Per me è importante aiutare il club e raggiungere gli obiettivi. Davanti o dietro cambia poco. Ho delle caratteristiche giuste per il modulo del mister.»

