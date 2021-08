Florenzi Milan, Menichini: «Paghi uno e prendi tre, perfetto per Pioli»

Leonardo Menichini, il primo allenatore a schierare Florenzi da terzino, in un intervista commenta la scelta del Milan di puntare su di lui

Alessandro Florenzi sembra ormai ad un passo dall’approdo in rossonero. Leonardo Menichini, il primo allenatore a schierare Florenzi da terzino destro ai tempi del Crotone, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, tra aneddoti e altro, loda la scelta del Milan di puntare su di lui:

SUGLI ESORDI

«Il bello è che l’avevo preso come fantasista, ma quel giorno avevo gli uomini contati, così chiesi ad Ale se se la sentisse di giocare dietro. Fece benissimo. Sfornò anche un assist per Djuric nel primo tempo. Vincemmo 2-0 contro una squadra di Serie A. Di Francesco allenatore, Di Michele e Corvia davanti, un bell’undici. Florenzi ne uscì come uno dei migliori in campo».

SULLA SCELTA DEL MILAN

«Sarebbe un ottimo acquisto per i rossoneri. Come disse Garcia, Ale è un coltellino svizzero che risolve situazioni toste, difficili, complicate. Con lui paghi uno e prendi tre. Può fare la mezzala, il terzino, l’esterno alto, pure il 10 dai. Sarebbe perfetto per Pioli. Tra lui e Dalot scelgo sempre Florenzi. Il Milan farebbe un vero affare, in più Massara lo conosce e sa a cosa va incontro »