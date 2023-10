Florenzi o Calabria sulla destra? Sciolto il dubbio della vigilia: tutti gli aggiornamenti verso la sfida di stasera

Stasera il Milan sarà ospite del Genoa per la sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Un match che i rossoneri non possono fallire se vogliono restare in vetta.

In vista di questa partita Florenzi dovrebbe prendere il posto di Calabria e concedere al capitano rossonero un turno di riposo. Sarà l’ex Roma a partire dal primo minuto. A riportarlo è Tuttosport.