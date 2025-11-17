Florentino Perez, si avvicina una svolta storica? Il Real Madrid è pronto al cambiamento: ecco quale

Florentino Perez, i tifosi del Real Madrid potrebbero assistere a una svolta storica. Si tratta di un vero e proprio cambiamento: ecco quale

Il Real Madrid, icona del calcio europeo e mondiale, si trova di fronte a un possibile e storico cambiamento nella sua struttura proprietaria. Secondo quanto riportato da diversi media spagnoli, tra cui Cadena SER, il presidente Florentino Pérez starebbe valutando la cessione del 10% del club a investitori esterni.

L’operazione non mira a stravolgere immediatamente la natura giuridica del club, che resterebbe formalmente di proprietà dei socios (i soci-tifosi), e Pérez continuerebbe a guidare la società. Tuttavia, l’intento è quello di veicolare nuovi capitali tramite la creazione o l’utilizzo di una società parallela. Questo meccanismo permetterebbe al Real Madrid di accogliere per la prima volta fondi esterni, una mossa che riflette la rapida evoluzione del panorama calcistico globale.

Florentino Perez, un cambiamento che divide il mondo del Real Madrid

La decisione ha già generato una profonda divisione all’interno dell’opinione pubblica madridista. Molti soci rivendicano con orgoglio l’indipendenza del club, storicamente gestito democraticamente e lontano dall’influenza dei capitali stranieri. Per questi puristi, l’ingresso di fondi esterni rappresenterebbe una rottura con una tradizione secolare.

Nonostante le critiche e la delusione di una parte dei tifosi, il presidente Pérez difende la scelta, ritenendola l’unico modo per garantire al Real Madrid la competitività necessaria nell’attuale scenario economico. La tendenza a dipendere da capitali esterni è ormai generale, come dimostrano gli esempi interni alla Spagna: l’Atletico Madrid è recentemente passato sotto il controllo del fondo americano Apollo Sports Capital, e lo stesso Joan Laporta ha manifestato l’intenzione di modificare il modello di gestione del Barcellona. Per Pérez, l’apertura agli investimenti esterni è una mossa strategica inevitabile per mantenere lo status di club più vincente e prestigioso al mondo.