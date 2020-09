Florentino è l’alternativa a Bakayoko, oggi incontro con l’agente

Oggi la dirigenza rossonera ha incontrato l’agente di Florentino, il forte centrocampista di proprietà del Benfica

Oggi la dirigenza rossonera ha incontrato l’agente di Florentino, il forte centrocampista di proprietà del Benfica. Il Milan ha come priorità il ritorno di Tiemoué Bakayoko a Milanello, ma qualora le cose non dovessero andare bene, si punterà sul giocatore dei lusitani. Le richieste del Chelsea per Baka rimangono alte e prevedono l’obbligo di riscatto. Florentino è praticamente un alter ego del giocatore francese e in rossonero andrebbe a giocarsi il posto con Frank Kessie. Il Milan non ha fretta e aspetta che i Blues abbassino le pretese.