Flamengo festeggia 130 anni di storia, il Milan su X celebra la ricorrenza. Ronaldinho, Leonardo e altri legano i due club

Oggi il Flamengo, storico club brasiliano, compie 130 anni di storia. Una delle squadre più importanti del Sud America che ha regalato grandi campioni sia alla nazionale verde ore che ai club europei.

Anche in casa Milan c’è un intreccio con il Flamengo, tra i rossoneri che hanno giocato anche per il club di Rio De Janeiro, spiccano sicuramente Ronaldinho e Leonardo. Tra gli altri ci sono Emerson Royal e Paquetà.

Parabéns, @Flamengo, pelos 1️⃣3️⃣0️⃣ anos 👏👏👏



Que essas cores consagradas no gramado, sempre amadas, sigam encantando o Brasil, a Itália e o mundo ❤️🖤

#SRN #CRF130ANOS pic.twitter.com/aWWr7sjKlY — AC Milan BR (@acmilanbr) November 15, 2025

L’account X ufficiale brasiliano del Milan ha voluto celebrare i 130 anni di storia del Flamengo con questo post.