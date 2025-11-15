Connect with us

Flamengo, 130 anni di storia: anche il Milan celebra la ricorrenza. Quanti intrecci con il rossonero

Tonali, può tornare veramente al Milan? Pellegatti dice la sua sul centrocampista

Inter Milan, martedì si torna a lavoro a Milanello: le ultime sui rientri dalle Nazionali e sugli infortunati

Spalletti torna e raggiunge Allegri e gli altri: traguardo importante in Serie A

Saelemaekers e De Winter impegnati in Kazakistan Belgio: il resoconto del match

Flamengo festeggia 130 anni di storia, il Milan su X celebra la ricorrenza. Ronaldinho, Leonardo e altri legano i due club

Oggi il Flamengo, storico club brasiliano, compie 130 anni di storia. Una delle squadre più importanti del Sud America che ha regalato grandi campioni sia alla nazionale verde ore che ai club europei.

Anche in casa Milan c’è un intreccio con il Flamengo, tra i rossoneri che hanno giocato anche per il club di Rio De Janeiro, spiccano sicuramente Ronaldinho e Leonardo. Tra gli altri ci sono Emerson Royal e Paquetà.

L’account X ufficiale brasiliano del Milan ha voluto celebrare i 130 anni di storia del Flamengo con questo post.

